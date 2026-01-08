<p>Für ein Sommerpraktikum in der Gemeinde Lana können sich all jene bewerben, die eine Berufsschule, Ober-, Fachschule oder Universität besuchen bzw. diese vor nicht mehr als 12 Monaten abgeschlossen und das 16te Lebensjahr erreicht haben.<\/p><p>Das Praktikum hat eine Mindestdauer von 4 Wochen.<\/p><p>Universitäts- oder Fachhochschulstudenten können während des ganzen Jahres Praktika durchführen, wobei diese trotzdem als Sommerpraktika gewertet werden.<\/p><p>Für das Sommerpraktikum ist eine Vergütung von höchstens 650,00 Euro im Monat vorgesehen.<\/p><p>Die Ansuchen um Einschreibung in die Listen der Praktikumsanwärter*innen können zu jedem Zeitpunkt eingereicht werden. Die Listen werden einmal im Jahr mit den Gesuchen, welche <strong>innerhalb 28. Februar eingereicht wurden<\/strong>, erstellt und bleiben 1 Jahr gültig.<\/p><p><br><\/p><p><strong>So geht’s<\/strong><\/p><p>1. Laden Sie das <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225780199-2416&sprache=1">Antragsformular<\/a> herunter und füllen Sie es aus, um in die Liste der Praktikumsanwärter aufgenommen zu werden;<\/p><p>2. Senden Sie dieses mit Ihrem Lebenslauf und einer Kopie Ihres Ausweises an eine der folgenden E-Mail-Adressen:<\/p><p>falls mit ZEP à <a href="mailto:lana@legalmail.it">lana@legalmail.it<\/a><\/p><p>falls mit E-Mail à <a href="mailto:info@gemeinde.lana.bz.it">info@gemeinde.lana.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225780202-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>