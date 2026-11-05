<p>Die Marktgemeinde Lana informiert, dass aufgrund von Asphaltierungsarbeiten die <strong>Zollstraße zwischen der Kreuzung Bozner Straße und dem Betrieb „Plunger“ am <\/strong><strong>6. November 2026 von 7.30 bis 18.00 Uhr vollständig gesperrt <\/strong>ist. <\/p><p>Verkehrsteilnehmende werden um Verständnis und besondere Vorsicht gebeten.<\/p><p>Siehe Anordnung Nr. 177\/2026 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank">Amtstafel<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225813874-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>