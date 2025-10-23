<p>Nach fünfjähriger Schließung wurde das ST. ANNA Therapiebad in Lana heute feierlich wiedereröffnet. Die traditionsreiche Einrichtung im denkmalgeschützten Gebäude des ST. ANNA Pflegeheims steht ab sofort wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung – frisch saniert, technisch überholt und mit besonderem Augenmerk auf den Erhalt des historischen Charakters.<\/p><p>Die Wiedereröffnung ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Orden, der Marktgemeinde Lana und der Raiffeisenkasse Lana. Nach Gesprächen im Sommer 2025 übernahm die Gemeinde Lana die Finanzierung der Betriebskosten, während die Raiffeisenkasse ihre Unterstützung zusicherte. Ein umfassendes Sanierungskonzept wurde umgesetzt, um die rund 30 Jahre alte Anlage an moderne Standards anzupassen.<\/p><p>Zur Eröffnung begrüßte Sepp Haller, Direktor des Deutschen Ordens, zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Dr. Helmut Taber, die Gemeindereferenten Jürgen Zöggeler, Ulrike Laimer, Horst Margesin und Ernst Winkler, Landesrätin Rosmarie Pamer, Vertreter der Raiffeisenkasse Lana und den mitwirkenden Handwerksbetrieben. <\/p><p>„Das Hallenbad St. Anna samt Saunabereich wird in Zukunft wieder eine wichtige Institution für die Bürgerinnen und Bürger von Lana, insbesondere für deren Gesundheitsvorsorge“, betonte Helmut Taber, Bürgermeister der Gemeinde Lana. „Wir sind sehr froh, dass das Therapiebad der Bevölkerung von jung bis alt wieder zur Verfügung stehen wird.“ Besonders wichtig sei die Möglichkeit für Kindergärten, Schulen und Vereine, Kindern das Schwimmen beizubringen. Er dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Unterstützung.<\/p><p>Das ST. ANNA Therapiebad öffnet ab dem 24. Oktober 2025 für Schulklassen und externe Besucher*innen. <\/p><p>Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie an Wochenenden und in den Schulferien von 9:00 bis 18:00 Uhr. Wochentags von 9:00 bis 18:00 Uhr ist das Bad für Gruppen und Schulen reserviert, montags bleibt es geschlossen.<\/p><p>Mehr Infos unter: <a href="https:\/\/www.stjosef.it\/stanna-therapiebad">https:\/\/www.stjosef.it\/stanna-therapiebad<\/a><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517185&mode=T&width=640&height=480&t=1761230441" class="fr-fic fr-fil fr-dib width72" alt="Eröffnung" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517186&mode=T&width=640&height=480&t=1761230520" class="fr-fic fr-fil fr-dib width72" alt="Hallenbad" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517187&mode=T&width=640&height=480&t=1761230568" class="fr-fic fr-fil fr-dib width34" alt="Eröffnung St. Anna" title=""> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225770367-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>