<p><strong>Schwimmen, Sauna, Gesundheit <\/strong>– dank des Engagements des Deutschen Ordens, der Marktgemeinde Lana und der Raiffeisenkasse Lana steht das <strong>ST. ANNA Therapiebad<\/strong> der Öffentlichkeit wieder für freies Schwimmen, Kurse und Wassergymnastik offen. <\/p><p>Willkommen sind Familien, Senior*innen, Schulen, Vereine und alle, die die ruhige Atmosphäre eines kleinen, familiären Hallenbades schätzen. Freuen Sie sich auf erholsame Stunden und genießen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag.<\/p><h4><strong>Öffnungszeiten<\/strong><\/h4><p><strong>Für die Öffentlichkeit:<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Dienstag bis Freitag:<ul type="circle"><li>Schwimmbad: 19.00 bis 21.00 Uhr<\/li><li>Sauna (mit Reservierung): 16.00 bis 21.00 Uhr<\/li><\/ul><\/li><li>Samstage, Sonntage und Schulferien:<ul type="circle"><li>Schwimmbad: 9.00 bis 18.00 Uhr<\/li><li>Sauna (mit Reservierung): 11.00 bis 18.00 Uhr<\/li><\/ul><\/li><\/ul><p><strong>Für Gruppen, Vereine, Schulen und Kurse<\/strong> (Ende September bis Ende April):<\/p><ul type="disc"><li>Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr<\/li><\/ul><p><strong>Montag ist Ruhetag<\/strong>. Geschlossen bleibt das Bad zudem am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Jänner.<\/p><p>Weitere Informationen zu Preisen, Reservierungen und aktuellen Öffnungszeiten finden Sie <a href="https:\/\/www.stjosef.it\/stanna-therapiebad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier<\/a><strong> <\/strong>oder telefonisch unter <a href="tel:+390473563301">0473 563 301<\/a>.<\/p>