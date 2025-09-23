<p>Vom 26. bis 28. September 2025 verwandelt sich die Boznerstraße wieder in ein buntes Fest rund um den Kürbis!<\/p><p>Um einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, gelten am <strong>Sonntag, <\/strong><strong>28.09.2025 von 10:00 bis 18:00 Uhr <\/strong>folgende Straßensperren:<\/p><ul type="disc"><li>Die Boznerstraße ist im Abschnitt Tribusplatz bis Kreuzwiesenweg nur für Anrainer, Fahrräder, Einsatzfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge befahrbar.<\/li><\/ul><p><br><\/p><ul type="disc"><li>Im Abschnitt zwischen Hirzerstraße und Leonardo da Vinci Straße gilt eine <strong>Totalsperre für alle Fahrzeuge<\/strong> – keine Ausnahmen.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, die Sperrungen zu beachten und alternative Routen zu wählen.<\/p><p>Die Gemeinde Lana dankt für das Verständnis und freut sich auf ein gelungenes Fest für die ganze Familie!<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 149\/2025 auf der<strong> <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225762502-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>