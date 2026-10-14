<p>Mit Anordnung 164 und 163 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amtstafel<\/a> ordnet der Bürgermeister der Marktgemeinde Lana anlässlich des Kastanienfestes zeitweilige Straßensperrungen und Parkverbote in Völlan an. Betroffen sind der Badlweg, die Mayenburgstraße ab dem „Turmwirt“ sowie der Probst-Wieser-Weg bis zur Einfahrt des Sportplatzes. Die Strassensperrungen gelten am Sonntag, 18. Oktober 2026, von 08:30 bis 19:00 Uhr, die Parkverbote bestehen ab Samstag, 17. Oktober 2026 07.00 Uhr früh bis Sonntag 18. Oktober 2026 24.00 Uhr. Zusätzlich besteht in der Mayenburgstraße ein beidseitiges Parkverbot mit Zwangsabschleppung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225829072-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>