<section><p>Die Handelskammer zeichnet Unternehmen mit einer mehr als 50-jährigen Tätigkeit und Arbeitnehmer\/innen mit 36 und mehr Dienstjahren aus. Hinzu kommen Mitarbeiter\/innen, die das Unternehmen, in dem sie tätig waren, unter bestimmten Voraussetzungen übernommen haben.<\/p><p>Die Teilnahme am Südtiroler Wirtschaftspreis ist <strong>kostenlos<\/strong>. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.<\/p><p>Interessierte Unternehmen können ihr Gesuch <strong>bis 6. Februar 2026<\/strong> einreichen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225767741-2416&sprache=1" data-focus-mouse="false">Wettbewerb Südtiroler Wirtschaftspreis 2026<\/a><\/p><p>Detaillierte Informationen finden Sie auf der Webseite der <a href="https:\/\/www.handelskammer.bz.it\/de\/dienstleistungen\/weitere-dienste\/s%C3%BCdtiroler-wirtschaftspreis" rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Handelskammer Bozen - Südtiroler Wirtschaftspreis 2024">Handelskammer Bozen<\/a>.<\/p><\/section><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225767753-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>