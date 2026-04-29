<p>Am Infopoint erhalten Bürgerinnen und Bürger persönliche Beratung zu Bus‑ und Zugverbindungen, können Fahrscheine und Mobilcards kaufen, Abonnements beantragen sowie Duplikate des Südtirol Passes abholen. <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541484&mode=T&width=640&height=480&t=1777384559" class="fr-fic fr-fil fr-dib width78 width66" title="" alt="BBH Lana"><\/p><p>Der moderne Infopoint ist Teil eines Mobilitätszentrums mit digitalen Bildschirmen für Echtzeit‑Fahrplaninfos und zusätzlichen Serviceangeboten.<\/p><p>📍 Standort: Meraner Straße, 39011 Lana BZ<\/p><p>🕒 Öffnungszeiten:<\/p><p><strong>Montag – Freitag: 7.00-18.00 Uhr<\/strong><\/p><p><strong>Samstag: 7.00-12.30 Uhr<\/strong><\/p><p><strong>GESCHLOSSEN: Sonn- und Feiertage<\/strong><\/p><p>Der Infopoint wurde im Dezember 2024 eröffnet und wird von der <a href="https:\/\/www.sta.bz.it\/de\/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">STA – Südtiroler Transportstrukturen AG<\/a> in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Lana geführt. <\/p><p>Weitere Infos hier: <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/tickets\/verkaufsstellen\/suedtirolmobil-verkaufsstellen">https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/tickets\/verkaufsstellen\/suedtirolmobil-verkaufsstellen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225798079-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>