<div><p>Das Angebot soll sicherstellen, dass auch MitbürgerInnen mit Bewegungseinschränkung mobil bleiben und wichtige Termine, wie etwa Visiten beim Hausarzt oder Untersuchungen im Krankenhaus problemlos wahrnehmen oder andere Besorgungen selbstständig erledigen können.<\/p><p>Menschen mit Behinderung können <strong>sieben Tage die Woche rund um die Uhr<\/strong> diesen Dienst in Anspruch nehmen und erhalten von unserer Gemeinde eine <strong>Rückvergütung von €10 für jede Fahrt<\/strong>.<\/p><p>Die Begünstigung gilt für alle Personen, die einen <strong>Invaliditätsgrad von 74% und mehr<\/strong> aufweisen, in unserer Gemeinde wohnhaft sind, und das Taxi allein oder in Begleitung nutzen.<\/p><p>Mit 1. Januar 2021 wurde die Abrechnung der Taxi-Gutscheine digitalisiert und damit einfacher gemacht: Die Taxifahrer*innen sind mit einer eigenen App ausgestattet die es ihnen ermöglicht, die Fahrgäste mit ihrer Steuernummer zu registrieren und die Daten (Steuernummer, Betrag der gesamten Fahrt, Dauer und Länge der Strecke, Unterschrift des Fahrgastes) direkt an die zuständige Gemeinde zu senden.<\/p><p>Dort wird der Betrag von €10 pro Fahrt den Nutzer*innen nach <strong>Vorlage der Steuerkarte\/Gesundheitskarte<\/strong> vom zuständigen Personal ausbezahlt.<\/p><p>Die Anzahl der Fahrten (ob mit Frauennachttaxi, Taxi für Senioren*innen oder Taxi für Menschen mit Behinderung) ist auf <strong>maximal 52 pro Jahr und pro Person<\/strong> beschränkt, wobei das Taxi mit Menschen mit Behinderung nicht mit dem Taxi für Senioren*innen und dem Frauennachttaxi kumulierbar ist.<\/p><p><strong>Frauen<\/strong> können aber 25 Gutscheine des Taxis für Menschen mit Behinderung und weitere 27 Fahrten mit dem Frauennachttaxi bis zu insgesamt 52 jährlichen Fahrten einlösen.<\/p><p><br><\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;"><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225710035-2416&sprache=1" target="_self">Ansuchen um Ausstellung der Taxicard für Menschen mit Behinderung<\/a><\/p><p><br><\/p><\/div><h2>Zuständig<\/h2><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225031039-2416&sprache=1">Petra Vorhauser<\/a> <\/p><p><strong>Terminvereinbarung<\/strong>: <a href="tel:+390473567724">0473 567724<\/a> (Mo–Fr 8:00–12:00 Uhr)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225692956-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>