<div><p>Seniorinnen und Senioren, die in der Gemeinde Lana ansässig und über 70 Jahre alt sind, können für bis zu 25 Fahrten mit dem Taxi pro Jahr jeweils eine Gutschrift von € 10 Euro pro Fahrt erhalten.<\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;">Das Angebot soll sicher stellen, dass ältere MitbürgerInnen uneingeschränkt mobil bleiben: So können sie wichtige Termine wie etwa Visiten beim Hausarzt oder Untersuchungen im Krankenhaus problemlos wahrnehmen und auch andere Besorgungen selbstständig erledigen.<\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;">Mit 1. Januar 2021 wurde die Abrechnung der Taxi-Gutscheine digitalisiert und damit einfacher gemacht: Die Taxifahrer*innen sind mit einer eigenen App ausgestattet die es ihnen ermöglicht, die Fahrgäste mit ihrer Steuernummer zu registrieren und die Daten (Steuernummer, Betrag der gesamten Fahrt, Dauer und Länge der Strecke, Unterschrift des Fahrgastes) direkt an die zuständige Gemeinde zu senden. <\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;">Dort wird der Betrag von 10 € pro Fahrt den Nutzer*innen nach Vorlage eines der Steuerkarte\/Gesundheitskarte vom zuständigen Personal ausbezahlt. <\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;">Frauen über 70 können 25 Gutscheine des Seniorentaxi und 27 Gutscheine des <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225692928-2416&sprache=1">Frauennachttaxi<\/a>, also insgesamt 52 Gutscheine im Jahr einlösen.<\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;"><a data-lbgroup="fg_3" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/GetImage.ashx?fileid=1248596&mode=T&width=2000&height=2000" title="Taxi" style="box-sizing: border-box; color: rgb(206, 35, 65); text-decoration: none;"><img data-fr-image-pasted="true" src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1248596&mode=T&width=475&height=360&cts=1644578383" alt="Taxi" style="box-sizing: border-box; border: 0px; width: 1013.87px; padding: 0px 0.5em 0.5em; text-align: left;" class="fr-fil fr-dib"><\/a><\/p><\/div><p><strong>Zuständig<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225031039-2416&sprache=1">Petra Vorhauser<\/a> <\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;">Terminvereinbarung von 8:00-12:00 Uhr<\/p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 1.125em; text-align: left;">Tel. <a href="tel:+390473567724">+39 0473 567724<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225692957-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>