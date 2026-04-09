<p>Am 22. April 2026 startet die 3. Etappe der Tour of the Alps um 10:00 Uhr in Latsch\/Laces. Die Fahrer absolvieren die 174,5 km lange Strecke Richtung Arco, die unter anderem über Lana und den Anstieg zum Hofmahdjoch\/Passo Castrin führt.<\/p><p><strong>Für die Durchfahrt des Rennfeldes kommend von Tscherms, wird die Meranerstraße bis zum Ultner Kreisverkehr und <\/strong><strong>die Ultnerstraße am Mittwoch, 22. April 2026 zwischen ca. 10:30 und 11:30 Uhr vollständig gesperrt.<\/strong><\/p><p>An Kreuzungen und wichtigen Ausfahrten stehen Ortspolizei und Feuerwehr bereit und geben bei Bedarf Informationen zum Rennverlauf sowie zu temporären Sperren.<\/p><p>Alle Informationen finden Sie hier: <a href="https:\/\/www.tourofthealps.eu\/de\/">Home - Tour of the Alps<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225792514-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>