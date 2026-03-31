<p>In Anwendung der Anordnung des Bürgermeisters 129\/2024 vom 26.07.2024 wird <strong>von Mittwoch, 01.04.2026 bis Mittwoch, 08.04.2026, jeweils von 04:00 Uhr bis maximal 06:30 Uhr<\/strong> die Unkrautbekämpfung entlang einiger Straßen und Gehwege mit den Wirkstoffen Carfentrazon-ethyl, Glyphosate und Oxyfluorfen durchgeführt.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Betroffene Straßen:<\/strong><\/p><p>Mittwoch, 01.04.2026<\/p><p>· BRANDISWAALWEG <\/p><p>· BRANDISWEG <\/p><p>· DOKTOR RICHARD STAFFLER STRASSE <\/p><p>· ERZHERZOG EUGEN STRASSE <\/p><p>· GOLDEGGSTRASSE <\/p><p>· HAUGENSTRASSE <\/p><p>· JOHANN TRIBUS PLATZ <\/p><p>· KAPUZINERSTRASSE <\/p><p>· KIRCHWEG <\/p><p>· LAHNSTRASSE <\/p><p>· PFARRPLATZ <\/p><p>· PICHLWEG <\/p><p>· SANKT ANNA STRASSE <\/p><p>· SANKT MARGARETHEN WEG <\/p><p>· SANKT PETER WEG <\/p><p>· SCHMIEDGASSE <\/p><p>· SCHNATTERPECKSTRASSE <\/p><p>· SANKT ULRICH WEG <\/p><p>· TREIBGASSE<\/p><p> <\/p><p>Donnerstag, 02.04.2026<\/p><p>· ANDREAS HOFER STRASSE <\/p><p>· BINDERWEG <\/p><p>· BOZNER STRASSE <\/p><p>· DOKTOR JAKOB KÖLLENSPERGER STRASSE <\/p><p>· GUGLIELMO MARCONI STRASSE <\/p><p>· HIRZERSTRASSE <\/p><p>· HOFANGERWEG <\/p><p>· IFINGERSTRASSE <\/p><p>· JOSEF AIGNER STRASSE <\/p><p>· LAUGENGASSE <\/p><p>· MAUTSIEDLUNG <\/p><p>· MENDELWEG <\/p><p>· PENEGALWEG <\/p><p>· ROSENGARTENSTRASSE <\/p><p>· SONNENWEG <\/p><p>· ZOLLSTRASSE<\/p><p> <\/p><p>Freitag, 03.04.2026<\/p><p>· ALTER WALLFAHRTSWEG <\/p><p>· ANGERWEG <\/p><p>· AUSSERDORFER WEG <\/p><p>· DOKTOR JOSEF WEINGARTNER STRASSE <\/p><p>· FELDGATTERWEG <\/p><p>· GILMANNWEG <\/p><p>· JAUFENSTRASSE <\/p><p>· KREUZWIESENWEG <\/p><p>· LAURINWEG <\/p><p>· LEONARDO DA VINCI STRASSE <\/p><p>· LORENZER WEG <\/p><p>· OSWALD VON WOLKENSTEIN GASSE <\/p><p>· RESCHENSTRASSE <\/p><p>· SANKT AGATHA WEG <\/p><p>· SANKT CÄCILIEN GASSE <\/p><p>· SANKT KATHERINA GASSE <\/p><p>· SANKT MARTIN STRASSE <\/p><p>· SPITALGASSE <\/p><p>· WALTHER VON DER VOGELWEIDE GASSE <\/p><p>· WIESENWEG <\/p><p>· WINKLERWEG<\/p><p> <\/p><p>Dienstag, 07.04.2026<\/p><p>· AM GRIES <\/p><p>· BRAUNSBERGER WEG <\/p><p>· EGGER LIENZ STRASSE <\/p><p>· FALSCHAUERDAMM <\/p><p>· FRANZ VON DEFREGGER STRASSE <\/p><p>· GAMPENSTRASSE <\/p><p>· GREITENWEG <\/p><p>· GRIESPLATZ <\/p><p>· HOFMANNPLATZ <\/p><p>· JOHANN KRAVOGL STRASSE <\/p><p>· MARIA HILF STRASSE <\/p><p>· MAX VALIER STRASSE <\/p><p>· MERANER STRASSE <\/p><p>· METZGERGASSE <\/p><p>· PAUL TROGER STRASSE <\/p><p>· RAFFEINGASSE <\/p><p>· SCHIESSTANDGASSE <\/p><p>· TSCHERMSER WEG <\/p><p>· ULTNER STRASSE <\/p><p>· VILLENER WEG<\/p><p> <\/p><p>Mittwoch, 08.04.2026 <\/p><p>· AICHWEG <\/p><p>· BLUMENSTRASSE <\/p><p>· FRANZ HÖFLER STRASSE <\/p><p>· GARTENSTRASSE <\/p><p>· HANDWERKER STRASSE <\/p><p>· INGENIEUR LUIS ZUEGG STRASSE <\/p><p>· LÄNDGASSE<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225792442-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>