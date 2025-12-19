<p>Nach dem Motto „<strong>Lokal handeln, gemeinsam wirken<\/strong>“ organisiert das Ressort für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport gemeinsam mit der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus eine Reihe von <strong>Abendveranstaltungen<\/strong>. Diese Abende bieten eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Themen rund um den Klimaschutz zu informieren und sich mit allen Teilnehmenden auszutauschen. Bereits stattgefunden haben die Veranstaltungen in Bruneck, Sterzing und Schlanders.<\/p><p><strong>In Meran macht die Veranstaltung am Dienstag, den 13.Jänner 2026 im Bürgersaal, Otto-Huber-Straße 8, halt.<\/strong><\/p><p><strong>Peter Brunner<\/strong>, <strong>Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport<\/strong>, wird den <strong>Klimaplan Südtirol 2040<\/strong> vorstellen und die wichtigsten Strategien, Maßnahmen sowie deren bisherigen Umsetzungsstand erläutern, mit denen Südtirol seine ambitionierten Klimaziele erreichen will. <strong>Ulrich Santa, Generaldirektor der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus,<\/strong> spricht über das Landesprogramm Klimagemeinde und kommunalen Klimapläne. Es folgen noch Beispiele aus der Praxis.<\/p><p>Bei der anschließenden <strong>Diskussionsrunde<\/strong> wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und Anliegen direkt an die Experten und den Landesrat zu richten. <\/p><p><strong>Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung<\/strong><strong> teilzunehmen.<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225778460-2416&sprache=1"><strong>Hier<\/strong><\/a><strong> <\/strong>finden Sie den Flyer zur Veranstaltung. <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524575&mode=T&width=615&height=480&t=1766134615" class="fr-fic fr-fil fr-dib width50" alt="Klimaplan Südtirol 2040" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225778456-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>