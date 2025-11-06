<p>Bitte beachten Sie, dass persönliche Beratungsgespräche <strong>nur nach Terminvereinbarung<\/strong> möglich sind.<\/p><p>Vormerkung unter Tel. <a href="tel:+390473567702">0473 567702<\/a> oder <a href="tel:+390473567703">0473 567703<\/a><\/p><p>E-mail: <a href="mailto:ganthaler@verbraucherzentrale.it">ganthaler@verbraucherzentrale.it<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/consumer.bz.it\/de\/beratungen-0">Beratungsangebot direkt über die VZS-Website<\/a><\/p><p><br><\/p><p>c\/o Rathaus Lana<\/p><p>Maria-Hilf-Str. 5, 2. Stock<\/p><p>39011 Lana<\/p><p>Weitere Informationen unter: <a href="https:\/\/www.consumer.bz.it\/de\/aussenstellen" style="box-sizing: border-box; color: rgb(206, 35, 65); text-decoration: none;">Außenstellen | VZS (consumer.bz.it)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225693056-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>