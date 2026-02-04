<p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferedum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde innerhalb <strong>18. Februar 2026<\/strong> einreichen. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784011-2416&sprache=1">Dafür kann das entsprechende Formular verwendet werden.<\/a> <\/p><p>Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-Mail <a href="mailto:info@gemeinde.lana.bz.it">info@gemeinde.lana.bz.it<\/a> bzw. PEC <a href="mailto:lana@legalmail.it">lana@legalmail.it<\/a> eingereicht werden. <\/p>