<p>Im Zuge von Trinkwasserarbeiten kommt es in den kommenden Wochen in mehreren Bereichen von Lana zu zeitlich begrenzten Verkehrsbeschränkungen. <\/p><p>Die Arbeiten sind notwendig, um die Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern.<br>Über eventuelle Änderungen oder Anpassungen der Termine wird rechtzeitig informiert.<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>Aktuell:<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 100.0000%;"><strong>04.05. – 11.05.2026: <\/strong>Gehweg Weißes Kreuz – Falschauerdamm<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p> <img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541876&mode=T&width=640&height=480&t=1777561320" class="fr-fic fr-fil fr-dib width41" alt="arbeiten 3" title=""><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541870&mode=T&width=640&height=480&t=1777560898" class="fr-fic fr-fil fr-dib width41" alt="arbeiten" title=""> <\/p><p>Die Marktgemeinde Lana bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und die Beschilderung sowie mögliche Umleitungen zu beachten.<\/p>