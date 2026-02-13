<p>Folgende Gemeindestraßen sind <strong>vom 16. Februar bis 7. März 2026<\/strong>, täglich von <strong>08:00 bis 18:00 Uhr<\/strong>, durch alternierenden Einbahnverkehr mittels Einweiser geregelt bzw. kurzzeitig gesperrt:<\/p><p>· Ifingerstraße <\/p><p>· Angerweg <\/p><p>· Goldeggstraße <\/p><p>· Kirchweg <\/p><p>· Brandisweg <\/p><p>· St.-Ulrich-Weg <\/p><p>· Falschauerdamm<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 021\/2026 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225785363-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>