<p>Im Rahmen des traditionellen Jahresmarkts in Lana werden folgende Straßen <strong>von 06:00 bis 16:00 Uhr gesperrt<\/strong>:<br><strong>Lorenzerweg, Franz-Höfler-Straße und Johann-Kravogl-Straße.<\/strong><\/p><p>Es gilt ein <strong>Parkverbot mit Abschleppung<\/strong>. Die Anrainer werden 48 Stunden vorher durch Beschilderung informiert.<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 264\/2024 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225769887-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>