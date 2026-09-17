<p>Im Rahmen der 6. Radschnitzeljagd kommt es am <strong>Sonntag, 20.09.2026, von 09:00 bis 16:00 Uhr<\/strong> zu zeitweiligen Straßensperrungen. Betroffen sind die <strong>Kapuzinerstraße, der Kirchweg, die Goldeggstraße, die Zollstraße ab Kreuzung Sonnenweg, die Treibgasse im Abschnitt Kreuzung Zollstraße bis zur Kreuzung St. Anna Straße, die St. Anna Straße und die Johann-Kravogl-Straße im Abschnitt Kreuzung Ländgasse bis Kreuzung Maria-Hilf-Straße.<\/strong><\/p><p>Fahrradfahrer, Linienbusse, Anrainer, sowie Einsatz- und landwirtschaftliche Fahrzeuge sind von der Sperre ausgenommen.<\/p><p>Alle teilnehmenden Fahrradfahrer sind verpflichtet, die geltenden Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Die Ortspolizei Lana sorgt für die Beschilderung und Umleitung des Verkehrs.<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 143\/2026 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel" target="_self">Amtstafel<\/a>. <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1562927&mode=T&width=566&height=480&t=1789638449" class="fr-fil fr-dib width47" alt="Straßenführung Radschnitzeljagd" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225824185-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>