<p>Im Rahmen des <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225779328-2416&sprache=1">Neujahrsempfangs<\/a> der Marktgemeinde Lana am 2. Januar 2026 wurde der Kinder- und Jugendpreis verliehen – eine Auszeichnung für junge Menschen bis 25 Jahre, die sich durch freiwilliges und gemeinnütziges Engagement besonders hervorgetan haben.<\/p><p>Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an Maximilian Mölgg, den jüngsten freiwilligen Helfer im Seniorenwohnheim Lorenzerhof.<\/p><p>Die Jury hob Maximilians Engagement als beeindruckendes Beispiel für Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und gelebte Solidarität hervor. „Mit dieser Auszeichnung möchte die Gemeinde Lana das ehrenamtliche Wirken junger Menschen würdigen und die Bedeutung von Zusammenhalt und Gemeinschaft für unser Gemeindeleben unterstreichen“, erklärten Bürgermeister Helmut Taber und Gemeindereferentin Valentina Andreis bei der feierlichen Übergabe des „Junglöwen“-Wanderpokals.<\/p><p>Die Marktgemeinde Lana gratuliert Maximilian herzlich und spricht allen Nominierten ihren Dank für den wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl aus.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1525743&mode=T&width=640&height=480&t=1767604832" class="fr-fic fr-fil fr-dib width33" alt="Junglöwe 2025" title=""><\/p><p>Im Bild v.l.n.r.: Bürgermeister Helmut Taber, Vorjahrespreisträger Stefan Pichler, Preisträger Maximilian Mölgg, Vorjahrespreisträger Florian Pichler und die zuständige Gemeindereferentin Valentina Andreis. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225779330-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>