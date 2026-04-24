<p>Der Referent für öffentlichen Nahverkehr Jürgen Zöggeler, lädt dazu ein, <strong>Vorschläge zum Fahrplan 2027<\/strong> mittels Online-Formular <a href="https:\/\/eur06.safelinks.protection.outlook.com\/?url=https%3A%2F%2Ft1p.de%2F1ftu5&data=05%7C02%7CLisa.Tschigg%40gemeinde.lana.bz.it%7C568d4fc2c36f4d7059ea08dea146ec81%7C9f17b076a52e492eb7388f48a471dd0d%7C1%7C0%7C639125523161631081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fsyH%2FwxMZD3KEX5tZmZsdmGoq8DgKYnber6Uc5QZPHM%3D&reserved=0">https:\/\/t1p.de\/1ftu5<\/a> zu bekunden und gerne eine Kopie an <a href="mailto:unser.lana@gemeinde.lana.bz.it">unser.lana@gemeinde.lana.bz.it<\/a> zu senden, damit wir als Gemeinde diese ebenfalls sammeln und beim Amt in der Folge thematisieren können.<\/p><p>Pressemitteilung der Autonomen Provinz Bozen: <a href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/offentlicher-nahverkehr-fahrplane-2027-moglichkeit-zum-mitgestalten" target="_self">Öffentlicher Nahverkehr: Fahrpläne 2027 – Möglichkeit zum Mitgestalten | Alle News | News | Südtiroler Landesverwaltung<\/a> <\/p><p>Herzlichen Dank für die Mitarbeit!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225797466-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>