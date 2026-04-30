<p>Das Postamt Lana (Maria‑Hilf‑Straße 5) ist <strong>ab 6. Mai 2026 vorübergehend für den Parteienverkehr <\/strong>aufgrund von technischen Vorbereitungsarbeiten <strong>geschlossen<\/strong>. Die Arbeiten dauern voraussichtlich etwa einen Monat.<\/p><p>Während der Schließung können alle wichtigen Postdienste beim benachbarten <strong>Postamt Burgstall\/Postal (Romstraße 56)<\/strong> in Anspruch genommen werden. <\/p><p>Dort ist auch die Abholung von Paketen und hinterlegten Sendungen sowie die Durchführung von kontogebundenen Postgeschäften möglich. Ein Geldautomat steht rund um die Uhr zur Verfügung.<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th><strong>Tel. <\/strong><strong>Postamt Burgstall:<\/strong> <a href="tel:+390473291110">+39 0473 291110<\/a><br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 100.0000%;"><p><strong>Öffnungszeiten Postamt Burgstall: <\/strong><\/p><ul><li>Montag – Freitag: 8.20 – 13.45 Uhr<\/li><li>Samstag: 8.20 – 12.45 Uhr<\/li><\/ul><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225798285-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>