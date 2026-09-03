<p>Die <strong>Wanderausstellung „Vogelfreundliches Bauen mit Glas“<\/strong>, ausgearbeitet vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz, der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz, dem Naturtreff Eisvogel und der Freien Universität Bozen, macht Halt in der Gemeinde Lana.<\/p><p>Bis zu <strong>3,5 Milliarden Vögel<\/strong> verenden jedes Jahr weltweit durch Zusammenstöße mit Glas. Trotzdem werden jährlich neue Glasflächen in der Größe von 100.000 Fußballfeldern in Gebäudefassaden verbaut. Die Wanderausstellung thematisiert <strong>wirksame Maßnahmen zum Schutz<\/strong> von Vögeln und zeigt, wie <strong>vogelfreundliches Bauen<\/strong> funktionieren kann.<\/p><p>Interessierte können die Ausstellung während der Öffnungszeiten der <strong>Gemeinde <\/strong>besuchen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225819712-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>