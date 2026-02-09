<p>Mit Beschluss vom Nr. 133\/2025 hat die italienische Aufsichtsbehörde <strong>ARERA<\/strong> eine neue Ausgleichskomponente eingeführt <strong>UR3 (Sozialbonus)<\/strong>, die zu den beiden anderen bereits geltenden Ausgleichskomponenten hinzukommt:<\/p><p>o <strong>UR1<\/strong>: Ausgleichskomponente zur Deckung der Kosten der Bewirtschaftung der zufällig gefischten Abfälle und der freiwillig eingesammelten Abfälle (0,10 €);<\/p><p>o <strong>UR2<\/strong>: Ausgleichskomponente zur Abdeckung der für außergewöhnliche Ereignisse\/Naturkatastrophen anerkannten Ermäßigungen (1,50 €).<\/p><p>Das bedeutet für alle Nutzer (häusliche\/nicht häusliche), dass auf der Müllrechnung für das Jahr 2025 <strong>zusätzliche Kosten<\/strong> ausgewiesen werden:<\/p><p>· <strong>6,00 Euro pro Nutzer<\/strong> für <strong>UR3: <\/strong>Ausgleichskomponente zur Deckung der Ermäßigungen, die den Begünstigten des Sozialbonus für Abfall gewährt werden.<\/p><p>Diese Maßnahme gilt auf dem gesamten Staatsgebiet und ist gesetzlich vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225784601-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>