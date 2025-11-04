<p>Für die 80- und 90-Jährigen der Gemeinde Lana fand ein gemütliches Beisammensein im Raiffeisenhaus statt. <\/p><p>Bei einer liebevoll vorbereiteten Marende wurde gelacht, erzählt und gefeiert. Bürgermeister Helmut Taber, Vizebürgermeister Werner Gadner und Gemeindereferent Ernst Winkler informierten über verschiedene Projekte, nützliche Informationen und soziale Dienste der Gemeinde für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger.<\/p><p>Die Veranstaltung ist Ausdruck der Wertschätzung und des Miteinanders in Lana.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225771868-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>