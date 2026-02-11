<section><p>Die Gemeinde Lana gibt bekannt, dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung von einer Stelle mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in Vollzeit (38 Wochenstunden) als <strong>Funktionär*in der Verwaltung oder des Rechnungswesens (Berufsbild Nr. 72) in der VIII. Funktionsebene<\/strong> ausgeschrieben wird.<\/p><p><strong>Termin für die Einreichung der Gesuche: 02.03.2026 um 12 Uhr<\/strong><\/p><p>Wettbewerbskundmachung und Gesuch um Zulassung <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784900-2416&sprache=1" data-focus-mouse="false"><strong>hier herunterladen<\/strong><\/a><\/p><\/section>