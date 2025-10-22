<p>Ab dem 3. August 2026 ist die Identitätskarte in Papierform (grüner Ausweis) nicht mehr gültig, auch wenn das Ablaufdatum noch nicht erreicht ist.<\/p><p>Man darf sie dann nicht mehr für Reisen ins Ausland und auch nicht mehr als Erkennungsnachweis im Inland verwenden.<\/p><p>Dies sieht die Europäische Verordnung Nr. 2019\/1157 vor, mit welcher neue Sicherheitsstandards für die Dokumente festgelegt wurden.<\/p><p>Falls Sie noch eine Identitätskarte in Papierform besitzen werden Sie angehalten, <strong>rechtzeitig eine elektronische Identitätskarte zu beantragen<\/strong>.<\/p><p>📍 Wo kann die EIK beantragt werden?<\/p><ul><li>Bei der Wohnsitzgemeinde Lana mit telefonischer Vormerkung (<a href="tel:+390473567744">0473 567744<\/a> oder <a href="tel:+390473567747">567747<\/a>)<\/li><li>Online, mittels Vormerkung auf der Website <a href="http:\/\/www.prenotazionicie.interno.gov.it">www.prenotazionicie.interno.gov.it<\/a> (für einen Termin an einem <em>Donnerstag Nachmittag<\/em>)<\/li><\/ul><p>📄 Notwendige Unterlagen beim Termin für die Neuausstellung:<\/p><ul type="disc"><li>Ein gültiges Ausweisdokument<\/li><li>Die Identitätskarte in Papierform <\/li><li>Ein aktuelles Foto in Passformat (nicht älter als 6 Monate, mit weißem Hintergrund, ohne Lachen)<\/li><li>Sanitätskarte<\/li><li>Im Fall von Verlust oder Diebstahl: Anzeige bei den Carabinieri<\/li><\/ul><p>💳 Kosten<\/p><ul type="disc"><li>€ 33,00 Euro in bar oder mittels POS bei einer Neuausstellung bis zum 03\/02\/2026<\/li><li>€ 23,00 Euro in bar oder mittels POS bei einer Neuausstellung nach dem 03\/02\/2026 (aufgrund der großen Nachfrage sind allerdings lange Wartezeiten zu erwarten)<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225753367-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>