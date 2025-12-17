<p>In der Adventszeit steht am Hofmannplatz vor der Bibliothek ein ganz besonderer Weihnachtsbaum: der Wünschebaum.<\/p><p>Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Wünsche, Gedanken oder kurzen persönlichen Botschaften auf einen Zettel zu schreiben und an den Baum zu hängen.<\/p><p>Die gesammelten Wünsche werden gemeinsam mit den Mitgliedern des Kinder- und Jugendgemeinderats gelesen und ausgewertet. Sie geben Einblicke in das, was die Menschen im Ort bewegt, wovon sie träumen oder was sie sich für die Zukunft wünschen.<\/p><p>Der Wünschebaum ist eine Initiative des Kinder- und Jugendgemeinderats und soll zum Mitmachen, Nachdenken und Zusammenhalt einladen – besonders in der Weihnachtszeit.<\/p><p>Macht mit und hängt euren Wunsch an den Wünschebaum! 🎄✨<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524236&mode=T&width=640&height=480&t=1765965860" class="fr-fic fr-fil fr-dib width36" alt="Wünschebaum" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225777962-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>