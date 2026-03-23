<p>Die Zahlungsbestätigungen für das Jahr 2025, die für die Steuererklärung benötigt werden, stehen nun zum Download bereit:<\/p><p>Für den Kindergarten können die Bestätigungen im <strong>Elternweb<\/strong> heruntergeladen werden.<\/p><p>Für die Schulmensa finden Sie die Dokumente in Ihrem persönlichen Bereich auf <strong>myCIVIS<\/strong> unter:<br><em>my.civis.bz.it → Dienst suchen → „Mensa für Schüler und Schülerinnen“ → Informationsbereich → Mitteilungen.<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225790947-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>