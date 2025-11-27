<p>Die Marktgemeinde Lana ordnet die zeitweilige Schließung des Propst-Wieser-Weges in Völlan anlässlich des traditionellen Nikolausumzugs am 05.12.2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr an. <\/p><p>Die Sperre gilt vom „Nagele Kreuz“ bis zum Vereinshaus Völlan und wird je nach Fortschreiten des Umzugs aufgehoben.<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 178\/2025 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a>. <span style="background-color: transparent; color: inherit; font-family: Calibri; font-size: 11pt;"><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225775465-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>