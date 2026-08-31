<p>Im Rahmen der traditionellen <strong>Maria-Geburts-Prozession<\/strong> in Lana wird am <strong>Sonntag, 6. September 2026<\/strong> eine <strong>zeitweilige Sperrung mehrerer Straßen<\/strong> sowie ein <strong>Parkverbot mit Abschleppmaßnahme<\/strong> angeordnet.<\/p><p><strong>Sperrzeiten:<\/strong><\/p><ul style="list-style-type: disc;"><li>07:00–08:00 Uhr<\/li><li>09:00–11:00 Uhr<\/li><li>16:00–18:00 Uhr<\/li><\/ul><p><strong>Davon betroffene Straßen:<\/strong><\/p><ul><li>Maria-Hilf-Straße, Zone Am Gries, Gampenstraße, Meraner Straße inkl. Kreuzung Ultner Straße<\/li><\/ul><p><strong>Parkverbot:<\/strong><\/p><ul><li>Zone Am Gries: 07:00–12:00 Uhr<\/li><li>Parkplatz Meraner Straße (gebührenpflichtig): 07:00–18:00 Uhr<\/li><\/ul><p>Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung der Anordnung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225819660-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>