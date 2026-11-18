<p>Am 17. November 2026 fand im Ehrensaal des Merkantilgebäudes in Bozen die feierliche Verleihung der Zertifikate des audit familieundberuf statt. Die Auszeichnung würdigt Arbeitgeber, die sich aktiv für eine familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik sowie für die bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege einsetzen.<\/p><p>Für die Marktgemeinde Lana nahm Bürgermeister Helmut Taber an der Zertifikatsverleihung teil und nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Gemeinde entgegen.<\/p><p>Das audit familieundberuf begleitet Betriebe, Organisationen und öffentliche Verwaltungen bei der Entwicklung und Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Förderung der Familienfreundlichkeit. Dazu zählen unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle, familienbewusste Personalentwicklung, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie eine wertschätzende und moderne Führungskultur.<\/p><p>Bürgermeister Helmut Taber sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Baustein einer modernen Gemeindeverwaltung. Die erneute Auszeichnung bestätigt unser Bestreben, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben nachhaltig zu fördern. Davon profitieren nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch die Qualität der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger.“<\/p><p>Auch Gemeindereferentin Valentina Andreis unterstreicht die Bedeutung des Audits: „Familienfreundliche Rahmenbedingungen, gegenseitige Wertschätzung und die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensphasen stärken das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden. Das audit familieundberuf ist für uns Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen und unsere Angebote laufend weiterzuentwickeln.“<\/p><p>Die Marktgemeinde Lana sieht die Teilnahme am Audit als wichtigen Beitrag zu einer modernen, mitarbeiterorientierten Verwaltung. Ziel bleibt es, ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, das den unterschiedlichen Lebenssituationen der Mitarbeitenden gerecht wird und damit langfristig zur Qualität der Gemeindedienste beiträgt.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572958&mode=T&width=640&height=480&t=1795002582" class="fr-fic fr-fil fr-dib width45" alt="audit" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225834239-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>