<p>Wir gratulieren der Öffentlichen Bibliothek Lana und der Zweigstelle Völlan herzlich zur erfolgreichen Audit-Zertifizierung! <br> Nach dem bestandenen Audit im Frühjahr fand kürzlich die feierliche Zertifikatsverleihung auf Schloss Maretsch statt.<br> Ein großes Dankeschön an das gesamte Bibliotheksteam und die ehrenamtlichen Mitarbeitenden – ihr macht großartige Arbeit! <\/p><p>Die Auszeichnung wurde von Landesrat Philipp Achammer persönlich überreicht.<br> Die Zertifizierung bestätigt die hohe fachliche Qualität und die Rolle der Bibliothek als kultureller Treffpunkt und Bildungsort für die Dorfgemeinschaft. <\/p><p>Danke an alle Mitwirkenden, Unterstützer:innen und Leser:innen – gemeinsam machen wir die Bibliothek zu einem lebendigen Ort voller Wissen und Begegnung!<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517607&mode=T&width=640&height=480&t=1761571014" class="fr-fic fr-fil fr-dib width84" alt="Audit Bibliothek" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225770775-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>