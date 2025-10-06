<p>Am <strong>Montag, 13. Oktober 2025<\/strong>, findet in ganz Südtirol ein landesweiter Zivilschutz-Probealarm statt.<\/p><p>Kurz nach 10:00 Uhr ertönt für eine Minute das auf- und abschwellende Sirenensignal. Ziel ist es, die Bevölkerung und Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen und die technischen Systeme zu testen. <\/p><p>Parallel dazu wird ein <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1b8ynPlJF18">Lehrvideo<\/a> veröffentlicht, das das richtige Verhalten im Ernstfall erklärt.<\/p><p>Weitere Infos und das Video finden Sie <a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">hier<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225767583-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>