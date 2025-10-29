<p><strong>Gemeinde Proveis: Montag: <\/strong>15:00 Uhr - 16:30 Uhr <strong>Donnerstag: <\/strong>11:00 Uhr – 12:30 Uhr<\/p><p> <\/p><p><strong> Gemeinde Laurein:<\/strong> <strong>Montag:<\/strong> 13:00 Uhr - 14:30 Uhr <strong>Donnerstag:<\/strong> 09:00 Uhr – 10:30 Uhr<\/p><p> <\/p><p><strong> Gemeinde Ulten – St. Walburg: Dienstag: <\/strong>09:00 Uhr – 12:00 Uhr <strong>Mittwoch:<\/strong> 15:00 Uhr – 17:00 Uhr <strong>Freitag:<\/strong> 09:00 Uhr – 11:00 Uhr <\/p><p> <\/p><p><em>Die Arztvisiten erfolgen nach Vormerkung. Tel.: 351 479 8212<\/em><\/p>