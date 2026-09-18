<p>NATIONALER GAP-STRATEGIEPLAN 2023-2027<br>UMSETZUNGSDOKUMENT FÜR DIE LÄNDLICHE ENTWICKLUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN<br>LOKALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE (LAG) SÜDTIROLER GRENZLAND 2023-2027<\/p><p><br>Es wird bekannt gegeben, dass vom 15.09.2026 bis zum 15.10.2026 der sechste Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen im Rahmen der folgenden Aktion offen ist:<br>Aktion SRE04 – Nicht-landwirtschaftliche Start-ups<\/p><p><br>Alle Informationen zum Aufruf, zu den förderfähigen Vorhaben und zu den notwendigen<br>Unterlagen sind auf folgender Internetseite zugänglich:<br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.bzgbga.it\/de\/LEADER\/Aufrufe_Formulare_2023_-_2027">https:\/\/www.bzgbga.it\/de\/LEADER\/Aufrufe_Formulare_2023_-_2027<\/a><\/p><p>Für weitere Informationen:<br>Lokale Aktionsgruppe Südtiroler Grenzland<br>Lead-Partner: Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Otto-Huber-Straße 13 – Meran<br>Koordinator Dr. Hubert Ungerer<br>Tel. <a href="tel:+393338022407">+39 333 8022407<\/a> - E-mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:hubert-ungerer@outlook.com">hubert-ungerer@outlook.com<\/a><\/p>