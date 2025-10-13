<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können.<\/p><p>Kalender der Treffen (auf Deutsch und Italienisch, je nach Anwesenheit):<br>Montag: 08:00 bis 09:00 Uhr -> Gesundheitsakte<br>Dienstag: 17:30 bis 18:30 Uhr -> <abbr data-glossar-onr="225393568-2423">CIE<\/abbr>-Aktivierung<br>Mittwoch: 18:30 bis 19:30 Uhr -> Führerscheinzahlung<br>Donnerstag: 17:30 bis 18:30 Uhr -> Taxibonus<br>Freitag: 08:00 bis 09:00 Uhr -> Passbeantragung<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSd7E9WhGAq73TPtNhqKEuD1GIeuXMGBnHw-aFRY-KrbiRRDQA\/viewform">https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSd7E9WhGAq73TPtNhqKEuD1GIeuXMGBnHw-aFRY-KrbiRRDQA\/viewform<\/a><\/p><ul><li>Autor: Südtiroler Gemeindenverband<\/li><\/ul>