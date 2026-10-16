<p>Es wird bekannt gegeben, dass<br>vom 15.10.2026 bis zum 31.12.2026 zwei Aufrufe zur Einreichung von Projektanträgen im<br>Rahmen der folgenden Aktionen offen sind:<br>Aktion SRD07 – Investitionen in die sozioökonomische Entwicklung des ländlichen<br>Raums<br>Aktion SRD09 – nicht produktive Investitionen in ländlichen Gebieten<br>Alle Informationen zu den Aufrufen, zu den förderfähigen Vorhaben und zu den<br>notwendigen Unterlagen sind auf folgender Internetseite zugänglich:<br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.bzgbga.it\/de\/LEADER\/Aufrufe_Formulare_2023_-_2027">https:\/\/www.bzgbga.it\/de\/LEADER\/Aufrufe_Formulare_2023_-_2027<\/a><\/p>