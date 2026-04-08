<p>In Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 6 vom 26.03.2026 <\/p><p style="text-align: center;"><strong>gibt der Bürgermeister bekannt,<\/strong><\/p><p> <\/p><p>dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen für die unbefristete Besetzung der nachfolgenden Stelle ausgeschrieben ist:<\/p><p style="text-align: center;"><strong>Gemeindesekretär\/In<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><strong>4. Klasse der Gemeinde Laurein in Konvention mit der Gemeinde Proveis gemäß der zwischengemeindlichen Vereinbarung<\/strong><\/p><p><strong>(IX. Funktionsebene – Berufsbild Nr. 80 – Vollzeit)<\/strong><\/p>