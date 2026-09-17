<p><strong><em>GESAMMELT WERDEN:<\/em><\/strong><\/p><p>· Eisen;<\/p><p>· Reifen ohne Felgen (<strong>keine Traktorreifen<\/strong>);<\/p><p>· behandeltes Holz wie z.B. Schränke und Spanplatten, lackiertes und furniertes Holz;<\/p><p>· unbehandeltes Holz (z.B. normale Bretter und Balken ecc.) wird <strong>nicht<\/strong> angenommen.<\/p><p>· Sperrmüll wie Schränke, Matratzen und dergleichen sowie Plastikbehälter, -steigen, -folien, -säcke, Teppiche u.ä.<\/p><p>· Fensterrahmen werden nur ohne Glas angenommen;<\/p><p>· Schadstoffe werden <strong>nicht<\/strong> angenommen<\/p><p>Es dürfen auch <strong>keine Öl- und Treibstofffässer<\/strong> abgegeben werden<\/p>