<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>mein Name ist Rafael Perez Cabrera. Ich bin gebürtiger Meraner, Jahrgang 1995, und habe meine gesamte Schulzeit in Südtirol verbracht. Nach der Matura am Realgymnasium Meran zog es mich nach Innsbruck, wo ich mein Medizinstudium absolvierte.<\/p><p>Anschließend durfte ich meine Ausbildung zum Allgemeinmediziner in Wels (Oberösterreich) fortsetzen, die ich im August 2025 erfolgreich abschließen werde. Nach zehn intensiven und bereichernden Jahren in Österreich freue ich mich sehr darauf, in meine Heimat zurückzukehren – nicht nur geografisch, sondern auch menschlich.<\/p><p>Es ist mir eine große Freude und Ehre, ab dem 1. November 2025 die hausärztliche Betreuung der Patientinnen und Patienten in St. Walburg, Ulten, Laurein und Proveis übernehmen zu dürfen.<\/p><p>Mein Ziel ist es, den Menschen in diesen Gemeinden eine verlässliche, zugewandte und kompetente medizinische Versorgung zu bieten. Ich bin überzeugt, dass gute Medizin nicht nur Wissen und Erfahrung braucht, sondern vor allem Nähe, Vertrauen und ein offenes Ohr. Als jemand, der die Region kennt und schätzt, möchte ich nicht nur Arzt, sondern auch Ansprechpartner und Begleiter im Alltag sein – für alle Generationen.<\/p><p>ch freue mich auf die Begegnungen, auf das Miteinander und auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Es ist mir ein Herzensanliegen, Teil Ihrer Gemeinschaft zu werden und gemeinsam zur Lebensqualität in Ulten beizutragen.<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen Dr. Rafael Perez Cabrera<\/p><ul><li>Autor: Südtiroler Sanitätsbetrieb<\/li><\/ul><p><br><\/p>