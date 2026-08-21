<p>Aufgrund von Straßenbauarbeiten auf der Straße LS 29 Afers\/St. Martin in Thurn ordnet der Amtsdirektor vom Amt für Straßendienst Eisacktal einen <strong>abwechselnden, mit Ampel oder von Verkehrsregelungsmännern geregelten Einbahnverkehr mit möglichen Sperren von höchstens 5 Minuten vom 24.08.2026 bis zum 31.10.2026 an.<\/strong><\/p><p class="western" style="font-weight: normal;" lang="de-DE" align="justify"><a href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225816614-549&sprache=1" title="Anordnung des Amtsdirektors, Straßendienst Eisacktal" data-detailonr="225816614"><strong>Anordnung des Amtsdirektors, Straßendienst Eisacktal<\/strong><\/a><\/p>