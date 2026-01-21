<p style="text-align: center;"><strong>Forstinformationstag \/ Forsttagsatzung 2026<\/strong><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527979&mode=T&width=285&height=87&t=1768986275" class="fr-fic fr-dib width22" alt="Logos" title=""><\/p><p><strong> <\/strong>Es werden alle Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Lüsen zum nachstehenden Vortrag eingeladen.<\/p><p style="text-align: center;"><strong>Di. 27.01.2026 um 19:30 Uhr im Versammlungssaal in der Feuerwehrhalle<\/strong><\/p><p style="text-align: center;">Thema:<\/p><p style="text-align: center;"><strong>Stand Borkenkäfer – neue forstliche Förderungen<\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>Kontrollen EU – Beiträge in der Landwirtschaft<\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>Lebensraum und Verbesserungsmaßnahmen von Raufußhühner<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><strong> <\/strong><\/p><p style="text-align: center;">Hintner Christoph - Amtsdirektor des Forstinspektorates Brixen<\/p><p style="text-align: center;">Schrott Martin – Förster der Forststation Brixen<\/p><p style="text-align: center;">Grünfelder Benno – Förster der Forststation Brixen<\/p><p style="text-align: center;"> <\/p><p>Grundsätzlich werden bei den Forstinformationstagen Neuerungen im Wald- und Almbereich vorgestellt.<\/p><p>Für Grundeigentümer und Landwirte besteht zudem die Möglichkeit Ermächtigungen in Bezug auf Weide- und Waldnebennutzungen, sowie außerordentliche Holzschlägerungen zu beantragen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437495&detailonr=225698431-549">zum Artikel der Gemeinde<\/a>