<p>Das <a href="https:\/\/www.franzensfeste.info\/" title="Landesmuseum Festung Franzensfeste" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Landesmuseum Festung Franzensfeste<\/a> hat gemeinsam mit dem Frauenhausdienst Brixen engagierte KünstlerInnen aller Disziplinen zur Teilnahme am Projekt <strong>„art X women“ <\/strong>eingeladen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437495&detailonr=225767889-549">zum Artikel der Gemeinde<\/a>