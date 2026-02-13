<p>Teilnehmen können alle Geschäfte, die mindestens einen Verkaufsstandort in Südtirol haben und einer regulären Verkaufstätigkeit nachgehen. Die Anmeldung erfolgt über ein einfaches Online-Formular auf <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.lieblingsgeschaeft.it">www.lieblingsgeschaeft.it<\/a>. <strong>Teilnahmeschluss Geschäfte: 27. Februar 2026 - Abstimmung Bevölkerung: ab 10. März 2026<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437495&detailonr=225784940-549">zum Artikel der Gemeinde<\/a>