<p>Die Gemeinde Lüsen organisiert in Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft Tagesmütter eine Sommerbetreuung über acht Wochen für Kindergartenkinder und Grundschüler<\/p><p>Angemeldet werden können:<br>Kindergartenkinder der Jahrgänge 2020, 2021 und 2022<br>Grundschüler der Jahrgänge 2015 bis 2019<\/p><p>Die Anmeldung läuft ab Montag, 09.02.2026:<br>für Kindergartenkinder ab 19:00 Uhr<br>für Grundschüler ab 20:00 Uhr<\/p><p>online unter: <a href="\/\/www.tagesmutter-bz.it">www.tagesmutter-bz.it<\/a> - Die Anmeldungen sind bis 01. März 2026 möglich.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784354-549&sprache=1" title="Infoblatt Sommerbetreuung 2026"><strong>Infoblatt mit Öffnungszeiten und Preisen der Sommerbetreuung 2026<\/strong><\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437495&detailonr=225784344-549">zum Artikel der Gemeinde<\/a>