<p>Die<strong> Volksanwältin Veronika Meyer berät<\/strong> mit ihrem Team, unbürokratisch und niederschwellig, in den regelmäßigen Sprechstunden, bei Beschwerden, Anfragen und Anregungen in Bezug auf die öffentliche Verwaltung. <\/p><p><br><\/p><p><strong>Kalender Aussensprechstunden im Jahr 2026,<\/strong><br><strong>in <\/strong><strong>Villa Adele, <\/strong><strong>Regensburger Allee 18, Brixen:<\/strong><\/p><p><strong>- Bürozeiten: jeweils am 01. und 03. Dienstag im Monat, <\/strong><strong>von 9:00 bis 12:00 Uhr - Vormerkung ist notwendig<\/strong><\/p><p><strong>- Telefon: +39(0471)946020<\/strong><\/p><p><strong>- mögliche Termine:<\/strong><\/p><ul><li>20. Jänner<\/li><li>03. Februar<\/li><li>03. März<\/li><li>17. März<\/li><li>07. April<\/li><li>21. April<\/li><li>05. Mai<\/li><li>19. Mai<\/li><li>16. Juni<\/li><li>07. Juli<\/li><li>21. Juli<\/li><li>01. September<\/li><li>15. September<\/li><li>06. Oktober<\/li><li>20. Oktober<\/li><li>03. November<\/li><li>17 November<\/li><li>01. Dezember<\/li><li>15. Dezember<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Kalender Aussensprechstunden im Jahr 2026,<\/strong><br><strong>im Krankenhaus, Dantestrasse 51, Brixen:<\/strong><\/p><p><strong>- Bürozeiten: jeweils am 01. Donnerstag im Monat, von 9:00 bis 12:00 Uhr - Vormerkung ist notwendig<\/strong><\/p><p><strong>- Telefon: +39(0471)946020<\/strong><\/p><p><strong>- mögliche Termine:<\/strong><\/p><ul><li>05 Februar<\/li><li>05. März<\/li><li>02. April<\/li><li>07. Mai<\/li><li>04. Juni<\/li><li>02. Juli<\/li><li>03. September<\/li><li>01. Oktober<\/li><li>05. November<\/li><li>03. Dezember<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.luesen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437495&detailonr=225778184-549">zum Artikel der Gemeinde<\/a>