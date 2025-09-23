<p>Frau <strong>Dr. Cristina Pizzini<\/strong> ist vom <strong>22..09.2025<\/strong> bis einschließlich zum <strong>03.10.2025<\/strong><strong> <\/strong>abwesend. <\/p><p>In dieser Zeit wird sie von Herrn <strong>Dr. Alfred Regini <\/strong> in Tramin adW. (tel <a href="tel:+393290554411">+39 329 055 4411<\/a> email <a href="mailto:arztpraxis@dr-regini.com" title="">arztpraxis@dr-regini.com<\/a> ) und von <strong>Frau Dr. Esperia Bianchi <\/strong>in Margreid adW. und Kurtinig adW. (Tel. <a href="tel:+393513013019">+39 351 3013019<\/a> email <a data-fr-linked="true" href="mailto:bianchi.praxis@gmail.com">bianchi.praxis@gmail.com<\/a>) <strong> <\/strong>jeweils während deren Amtsstunden in deren Ambulatorien ersetzt.<\/p><p>Den Dienst des Sprengelhygienikers übernimmt Herrn <strong>Dr. Alfred Regini .<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220368583&detailonr=225225249-2139">zum Artikel der Gemeinde<\/a>