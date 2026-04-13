<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Margreid a.d.W. gibt hiermit bekannt, dass im „Annahaus“ <br>eine Seniorenwohnung frei ist und in Anwendung der diesbezüglich geltenden Verordnung vermietet werden kann.<\/p><p>Interessierte Personen können einen entsprechenden Antrag unter Verwendung des im Sekretariat oder in der Anlage erhältlichen <a href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225795383-2139&sprache=1">Formulars<\/a> bis<\/p><p><strong>Donnerstag, den 30.04.2026 – 12.00 Uhr <\/strong>einreichen.<\/p><p>Der Antrag kann direkt im Gemeindesekretariat abgegeben oder an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@gemeinde.margreid.bz.it">info@gemeinde.margreid.bz.it<\/a><\/p><p>Mindestvoraussetzungen sind eine fünfjährige Ansässigkeit in Margreid und ein Mindestalter von 60 Jahren.<\/p><p>an den Gemeindesekretär, Dr. Walter Boaretto, unter den Telefonnummer: <a href="tel:+390471817251">+39 0471 817251<\/a><\/p>