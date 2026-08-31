<p>Die Gemeinde Margreid adW. gibt bekannt, dass ab dem 01.05.2027 die Führung des gemeindeeigenen<br><strong>Gastbetriebes Gasthof "Zur Kirche" in Unterfennberg<\/strong> mittels öffentlicher Versteigerung neu verpachtet wird.<\/p><p>Die Gesuche können bis 30. September 2026 - 12:00 Uhr eingereicht werden.<\/p><p>Nähere Informationen finden sie unter diesen Links <a href="https:\/\/albopretorio.gvcc.net\/gem2go\/amtstafel\/document\/21045\/26c67a05-6a25-4ca4-ac08-d83bc7a5f2c7">Kundmachung<\/a> <a href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?docId=8992&menuonr=221593038&sprache=1">Anlagen<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.margreid.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220368583&detailonr=225819263-2139">zum Artikel der Gemeinde<\/a>